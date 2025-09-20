Dem BSV Halle-Ammendorf II gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 35 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Die 35 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän.

Justin Thurm (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (37.).

2:0 Vorsprung für BSV Halle-Ammendorf II – 37. Minute

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nur drei Spielminuten darauf konnte Jordi Gonzalez Sospedra (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 3:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Große, Piven, Thurm (90. Brock), Bergmann, Beyer, Kanditt, Unger (63. Schieritz), Klein (89. Kettmann), Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Kirchbach

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, (74. Ranft), Hermann, Richter (46. Troitzsch), Dinter, Wittmann, Balbach (58. Öder), Dragon, Lindenhahn, Freund (77. Götz)

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff; Zuschauer: 35