Der BSV Halle-Ammendorf II erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 85 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Halle/MTU. Die 85 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Sebastian Hanke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

BSV Halle-Ammendorf II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 57. Minute

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Lennart Klein (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Kirchbach, Hanke (46. Piven), Kominek, Gonzalez Sospedra (46. Klein), Schmidt (66. Hertel), Kanditt (83. Ommih), Unger, Thurm (77. Ihezuru), M. R. Beyer, Gehrke-Walther

SV Höhnstedt: Kalcher – Matz, Matz, Elstner, Rickert, Müller (75. Balashov), Göring (60. Ruckhardt), Schauer, Aschenbach, Dressel, Schulz

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85