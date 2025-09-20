Dem BSV Halle-Ammendorf II glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 3:1 (2:0) zu besiegen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Justin Thurm (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (37.).

BSV Halle-Ammendorf II in Minute 37 2:0 in Führung

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Torwart Paul Himstedt konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Jordi Gonzalez Sospedra (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Kanditt, Piven, Klein (89. Kettmann), Große, Kirchbach, Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Unger (63. Schieritz), Bergmann, Beyer, Thurm (90. Brock)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dragon, Freund (77. Götz), Richter (46. Troitzsch), Wittmann, Hermann, (74. Ranft), Lindenhahn, Dinter, Balbach (58. Öder), Kleinert

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff