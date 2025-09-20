Der BSV Halle-Ammendorf II errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Halle/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Stadion der Waggonbauer eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Hallenser gewannen souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Dölau.

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Justin Thurm für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (37.).

BSV Halle-Ammendorf II führt nach 37 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Unmittelbar darauf gelang es Jordi Gonzalez Sospedra, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (88.). Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Klein (89. Kettmann), Kanditt, Thurm (90. Brock), Große, Unger (63. Schieritz), Bergmann, Kirchbach, Piven, Beyer

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Wittmann, Dragon, Balbach (58. Öder), Hermann, Dinter, Kleinert, (74. Ranft), Freund (77. Götz), Richter (46. Troitzsch), Lindenhahn

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff