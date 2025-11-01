Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Trainer Marcus Niemeier aus dem Spiel mit dem FC Halle-Neustadt vom Platz.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 37 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle-Neustadt mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Felix Schmidt (BSV Halle-Ammendorf II) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (35.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Fredrick Geißler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (77.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Kirchbach, Gonzalez Sospedra (62. Walter), Klein, Kunze, Geißler, Agwu (77. Kanditt), Keitel (80. Neubert), Schmidt (68. Hanke), M. R. Beyer (46. R. Beyer), Große

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Halibei (66. Belay Weldemichael), Müller, Keunang (57. Ali Yusuf), Hardt, Stolle, Teklay (57. Manga), Zavoloka, Tinto, Zuleger (66. Barghan), Abdulrahman (68. Al-Hamdi)

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37