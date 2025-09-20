Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der BSV Halle-Ammendorf II vor 35 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Justin Thurm das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (37.).

BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 vorne – 37. Minute

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Torwart Paul Himstedt konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Jordi Gonzalez Sospedra, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (88.). Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Beyer, Klein (89. Kettmann), Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Unger (63. Schieritz), Kirchbach, Thurm (90. Brock), Große, Kanditt, Bergmann, Piven

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn, Balbach (58. Öder), Richter (46. Troitzsch), (74. Ranft), Freund (77. Götz), Wittmann, Dragon, Hermann, Kleinert, Dinter

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff; Zuschauer: 35