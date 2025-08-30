Ergebnis 2. Spieltag Deutliche 1:6-Niederlage für SV Höhnstedt im Spiel gegen 1. SV Sennewitz
Eine herbe Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den 1. SV Sennewitz. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 141 Zuschauern mit 1:6 (0:2).
Salzatal/MTU. Die 141 Zuschauer auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:6 (0:2) einstecken musste.
Gleich nach dem Anstoß schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde das zweite Tor durch Jonas Dittrich erzielt.
SV Höhnstedt liegt 0:2 zurück – 39. Minute
Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, das Match war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Salzatal
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 2
Nach wenigen Momenten gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 auszubauen (90.).
Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz
SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz, Rickert, Dressel, Kossien (64. Mergner), Raase, Aschenbach, Schauer, Müller (45. Balashov), Göring, Folter
1. SV Sennewitz: Al Hasan – Kasten, Gerlach, Von Cieminski, Seidewitz (28. Dittrich), Dieske, Aleithe, Boettcher, Berner (60. Herrmann), Bukenya, Klinge
Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141