Halle/MTU. Die 25 Zuschauer im Stadion BIZ Pl.3 haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FC Halle-Neustadt ein ernüchterndes 1:6 (1:2) einstecken musste.

In Minute 11 schoss Felix Schindler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Noah Moreno Silva den Ball ins Netz (20.).

Es sah nicht gut aus für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Oliver Kleewein den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 erweiterte (80.). Damit war der Triumph der Zörbiger entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Burzlaff, Keunang (46. Regener), Ali Yusuf (70. Steinbach), Halibei (54. Manga), Zavoloka, Hardt, Tilahun (66. Meisterknecht), Teklay (54. Barghan), Zuleger, Moh

Zörbiger FC: Koller – Seliger, Deidok (46. Kleewein), Gansen, Schmidt, Brenner, Moreno Silva (59. Lindemann), Schindler, Oertel, Hempel, Teichert

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25