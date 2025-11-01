Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein 1. SV Sennewitz gegen den FC Hettstedt ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Petersberg/MTU. Der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Rico Hoffmann (FC Hettstedt e.V.) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hettstedter konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Niklas Kasten der Torschütze (70.).

1. SV Sennewitz Kopf an Kopf mit FC Hettstedt – 1:1 in Minute 70

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Lucas Seidewitz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sennewitz erlangen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Görlitz, Lorenz (83. Herrmann), Seidewitz, Bartschek (61. Horn), Von Cieminski, Schmidt, Gerlach, Kasten, Dieske, Bukenya

FC Hettstedt: Meinicke – Hoffmann (86. Lettau), Mühlenberg, Doberenz, Döring, Kemnitz (57. Bendzko), Krey, Wienholz, Stein, Svitiukha (66. Krey), Kosko

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37