Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber FC Halle-Neustadt gegen den SV Blau-Weiß Dölau II ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Danut Halibei (FC Halle-Neustadt) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Tim Hüttig (15.).

1:1 im Duell zwischen FC Halle-Neustadt und SV Blau-Weiß Dölau II – Minute 15

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Lennox Regener, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Moh (84. Abdulrahman), Manga, Stolle, Keunang, Zamil (77. Ali Yusuf), Tinto, Halibei (70. Regener), Hardt (70. Barghan), Al-Hamdi (20. Zuleger), Müller

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lüttgens, Kleinert, Bilau, Geyer (70. Kleinert), Öder (60. Klein), Klaus, Hüttig, Hermann, Kamm Al Azzawe, Troitzsch

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60