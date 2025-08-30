Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein FC Halle-Neustadt gegen den SV Romonta 90 Stedten ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem FC Halle-Neustadt und dem SV Romonta 90 Stedten mit einem Unentschieden.

Cletus Moh traf für den FC Halle-Neustadt in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten – 83. Minute

In der 74. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Marcell Siedler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Mansfelder Team errang (83.). In Spielminute 83 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Romonta 90 Stedten

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Keunang, Belay Weldemichael (52. Al-Hamdi), Abdulrahman (86. Rssom), Moh (49. Teklay), Manga (80. Regener), Zuleger, Hardt, Müller, Tilahun

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Thomas (55. Nachtwein), Müller, Kaschperk, Siedler, Lindau, Grünhage, Bielig, Böttger, Schrötter, Prenz (46. Merker)

Tore: 1:0 Cletus Moh (18.), 1:1 Marcell Siedler (83.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Charlott Ziehm; Zuschauer: 35