Für den Gastgeber FC Hettstedt endete das Duell mit dem SV Eintra. Lüttchendorf am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Hettstedt/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf. 120 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportpark Hölzchen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Die Hettstedter sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

FC Hettstedt: Meinicke – Mühlenberg, Svitiukha, Kemnitz (90. Lettau), Wienholz, Stein, T. L. Krey, Hoffmann, M. Krey, Döring, Prokhorenko (79. Uhlig)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Siebald, Horlbog, Kalalib Alshabi, Stoye (69. Kolle), Petraj, Schlegel, Fiebiger, Siebenhühner, Gründler

; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120