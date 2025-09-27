Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Reußen und Zörbiger FC am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Landsberg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SG Reußen und Zörbiger FC. 56 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Reußen. Schiedsrichter Justin Geese (Wittenberg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Besser, Herrmann, Schicha, Gewinner, Czaplicki (62. John), Schulz, Broda, Förderreuther (78. Hurt), Flaschina, Benze

Zörbiger FC: Koller – Seliger, Oertel, Schmidt, Helmecke (66. Nentwig), Brenner, Janders, Gansen, Schindler, Schönburg, Teichert

; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56