Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein SV Höhnstedt gegen den SSV 90 Landsberg ein 3:3 (0:2)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Der SV Höhnstedt und der SSV 90 Landsberg haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (0:2).

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maik Stryjakowski für Landsberg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Philipp Köhler (39.) erzielt wurde.

SV Höhnstedt liegt 0:2 zurück – 39. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Am Ende des Duells sollte es dem SV Höhnstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Weißenborn den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Salzataler Team erzielte (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Matz, Weißenborn, Balashov (85. Scheffler), Elstner, Ruckhardt, Mergner (90. Ruhmann), Rickert, Göring, Schulz, Schauer

SSV 90 Landsberg: Dimke – Diallo (73. George), Scheller, Rappe, Reuschel (80. Schubert), Wichmann, Stryjakowski, Knaut (73. Madalschek), Köhler (88. Stephan), Kleeblatt, Knorr

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103