Für den Gastgeber Zörbiger FC endete das Spiel gegen den SV Romonta 90 Stedten am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Duell zwischen Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten endet mit Remis 1:1

Zörbig/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem Zörbiger FC und dem SV Romonta 90 Stedten mit einem Unentschieden.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Philipp Böttger (SV Romonta 90 Stedten) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 74

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Tom Gansen, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Zörbiger zu erlangen (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Lindemann, Schmidt, Deidok (19. Moreno Silva), Hempel, Oertel, Gansen, Brenner, Schindler, Teichert, Seliger (46. Kleewein)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Berger (82. Berger), Kaschperk, Schreiber, Thomas (46. Höher), Grünhage, Jüttner, Merker, Böttger, Bielig, Lindau

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45