Kein Punktgewinn für FC Eintracht Köthen: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Höhnstedt einstecken.

In Minute 22 schoss Kevin Friese das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Spieler Nummer 8 den Ball ins Netz (28.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Vincent Matz, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzataler zu entscheiden (66.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – SV Höhnstedt

FC Eintracht Köthen: Münzner – Finze, Kallenbach, Becker, Dzwonik, Passou Bitalounani (58. Arolu), Räber Cruz (73. Abou), Friese (73. Ishchenko), Paquo, Winter, Diawara

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Aschenbach, Raase (84. Balashov), Rickert, Dressel, Göring, Matz, Ruckhardt, Matz

Tore: 1:0 Kevin Friese (22.), 1:1 (28.), 1:2 Vincent Matz (66.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Karsten Lück; Zuschauer: 31