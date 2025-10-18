Kein Punktgewinn für SG Reußen: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den FC Halle-Neustadt hinnehmen.

Landsberg/MTU. Vor 20 Zuschauern hat sich das Team von Rene Gansert mit 1:2 (0:2) gegen Halle-Neustadt geschlagen geben müssen.

Gleich nach Spielstart schoss Pascal Barghan das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Nebay Samuel Teklay (22.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Nick Broda den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Reußen erlangte (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die SG Reußen rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Gewinner, Benze, Flaschina, Broda, Schicha, Czaplicki, Herrmann, Drewlo (56. John), Besser, Krüger

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger, Abdulrahman, Hardt, Müller (90. Amadou Narey), Keunang, Al-Hamdi (73. Shuba), Barghan (60. Stolle), Teklay (70. Halibei), Tinto, Moh

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20