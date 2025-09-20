Kein Punktgewinn für SSV 90 Landsberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den MSV Eisleben hinnehmen.

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Nur wenige Minuten vergingen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Robert Voß den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (30.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein.

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Twardy den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Eisleben sicherte (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Köhler (86. Stephan), Darmochwal, Voß (77. Schlesier), Madalschek, Diallo (80. Arndt), Wichmann, Stryjakowski, Hampel (80. Reuschel), Knaut, Scheller

MSV Eisleben: Agapi – Müller, Shtyrbu (61. Weise), Zeugner (69. Roos), Beese (57. Damm), Teske (77. Olkhovskyi), Dimespyra, Twardy, Bobeliuk (66. Seidemann), Eckstein, Aßmann

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37