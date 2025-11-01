Kein Punktgewinn für SV Blau-Weiß Dölau II: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den MSV Eisleben einstecken.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Blau-Weiß Dölau II und MSV Eisleben mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 48 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Dölau / live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Eisleben. Zwei Minuten vor Schluss brachte Oleksandr Bobeliuk die Gäste in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – MSV Eisleben

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Ranft (65. Moradi), Kretzschmar (60. Wittmann), M. Kleinert, Öder, Balbach, Pfeifer (62. Richter), Grimm, A. Kleinert (54. M. Klein)

MSV Eisleben: Isensee – Twardy, Bobeliuk (90. Bloßfeld), Eckstein, Seidemann, Müller (90. Roos), Teske (67. Schotte), Shtyrbu, Zeugner (46. Behncke), Beese, Eichler

Tore: 0:1 Oleksandr Bobeliuk (88.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Livius Hennig; Zuschauer: 48