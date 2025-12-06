Für die Turbine Halle II endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Niederlage steckt Turbine Halle II gegen 1. SV Sennewitz ein: 0:1

Halle/MTU. Auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben 41 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der Turbine Halle II und dem 1. SV Sennewitz verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Richart Alfred Herrmann die Gäste in Führung (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Die Turbine Halle II rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – 1. SV Sennewitz

Turbine Halle II: Umlauft – Braunschweig, Zahn (83. Makosch), Kuske, Müller, Wehse (57. Dannemann), Brülls (77. Hayatou), Anders, Kochmann, Titonis, Everding

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Gerlach, Herrmann (63. Lorenz), Seidewitz (81. Boettcher), Angermann, Bartschek (63. Schmidt), Bukenya, Görlitz, Horn, Von Cieminski, Berner (63. Mähnert)

Tore: 0:1 Richart Alfred Herrmann (51.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Frank Sanetra; Zuschauer: 41