Für den FC Eintracht Köthen endete der 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Höhnstedt mit 1:2 (1:1).

Köthen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Köthen eine Niederlage gegen den SV Höhnstedt hinnehmen. 1:2 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

In Minute 22 schoss Kevin Friese das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Köther konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Spieler Nummer 8 der Torschütze (28.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

1:1 im Duell zwischen FC Eintracht Köthen und SV Höhnstedt – 28. Minute

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Vincent Matz, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit der Salzataler Mannschaft den Sieg zu verschaffen (66.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – SV Höhnstedt

FC Eintracht Köthen: Münzner – Räber Cruz (73. Abou), Paquo, Dzwonik, Friese (73. Ishchenko), Diawara, Winter, Finze, Becker, Passou Bitalounani (58. Arolu), Kallenbach

SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz, Rickert, Folter, Göring, Matz, Raase (84. Balashov), Ruckhardt, Dressel, Aschenbach

Tore: 1:0 Kevin Friese (22.), 1:1 (28.), 1:2 Vincent Matz (66.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Karsten Lück; Zuschauer: 31