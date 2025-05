Halle/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der Nietlebener SV Askania 09 und der FC Halle-Neustadt am Samstag 2:3 (1:1) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Tobias Wendorff das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Martin Gudert erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Richard Losse/Nietleben (47.), gefolgt von Cheikh Fadel Tinto (FC Halle-Neustadt) in Minute 68. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 22

Bereits zwei Minuten darauf konnte Tim Jamie Müller (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hallenser Mannschaft erzielen (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nietlebener SV Askania 09 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 – FC Halle-Neustadt

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus – Oelschlägel, Lailach, Hübner (74. Manga), Silber (81. Kotte), Schumann (61. Demyantsev), Stein, Losse, Gudert, Bageritz (68. Goldstein), Bork (63. Blautzik)

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Keunang (79. Daramy), Stolle, Müller, Zuleger (62. Halibei), Regener (46. Trolli), Dosky, Hardt (22. Abdulrahman), Wendorff (62. Ali Yusuf), Moh, Tinto

Tore: 0:1 Tobias Wendorff (2.), 1:1 Martin Gudert (27.), 2:1 Richard Losse (47.), 2:2 Cheikh Fadel Tinto (68.), 2:3 Tim Jamie Müller (70.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, William Kalbach; Zuschauer: 64