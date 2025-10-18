Kein Punktgewinn für SG Reußen: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den FC Halle-Neustadt einstecken.

Landsberg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Rene Gansert. Der Trainer von Reußen musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Pascal Barghan für Halle-Neustadt traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Nebay Samuel Teklay den Ball ins Netz (22.).

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein Tor zu bescheren (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Landsberger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Czaplicki, Flaschina, Gewinner, Schicha, Herrmann, Besser, Krüger, Benze, Broda, Drewlo (56. John)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Moh, Teklay (70. Halibei), Keunang, Barghan (60. Stolle), Hardt, Abdulrahman, Müller (90. Amadou Narey), Al-Hamdi (73. Shuba), Zuleger

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20