Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich der SSV 90 Landsberg und der MSV Eisleben ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:2).

Nach nur 22 Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Robert Voß baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (30.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Twardy den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Eisleben sicherte (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Knaut, Voß (77. Schlesier), Diallo (80. Arndt), Darmochwal, Wichmann, Köhler (86. Stephan), Madalschek, Hampel (80. Reuschel), Scheller, Stryjakowski

MSV Eisleben: Agapi – Aßmann, Müller, Zeugner (69. Roos), Eckstein, Twardy, Beese (57. Damm), Bobeliuk (66. Seidemann), Teske (77. Olkhovskyi), Dimespyra, Shtyrbu (61. Weise)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37