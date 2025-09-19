Ergebnis 4. Spieltag Eine knappe Pleite steckt SV Eintra. Lüttchendorf gegen SG Reußen ein: 1:2
Kein Punktgewinn für SV Eintra. Lüttchendorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die SG Reußen hinnehmen.
Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und die SG Reußen am Freitag 1:2 (1:1) getrennt.
Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Chris Enrico Besser für Reußen traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein (17.). Aber die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Hans Siebenhühner erzielt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 4
1:1 für SV Eintra. Lüttchendorf und SG Reußen – 43. Minute
Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Nick Broda den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Reußen sicherte (79.). Die Mansfelder sind auf Platz elf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen
SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Petraj, Siebald, Stoye (76. Kolle), Kalalib Alshabi, Obeid, Horlbog, Fiebiger, Schlegel, Siebenhühner
SG Reußen: Harre – Drewlo, Schulz, Besser, Förderreuther (50. Schinköthe), Herrmann, Broda, Flaschina, Benze, Hurt, Schicha
Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115