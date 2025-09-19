Kein Punktgewinn für SV Eintra. Lüttchendorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die SG Reußen hinnehmen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und die SG Reußen am Freitag 1:2 (1:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Chris Enrico Besser für Reußen traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein (17.). Aber die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Hans Siebenhühner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

1:1 für SV Eintra. Lüttchendorf und SG Reußen – 43. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Nick Broda den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Reußen sicherte (79.). Die Mansfelder sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Petraj, Siebald, Stoye (76. Kolle), Kalalib Alshabi, Obeid, Horlbog, Fiebiger, Schlegel, Siebenhühner

SG Reußen: Harre – Drewlo, Schulz, Besser, Förderreuther (50. Schinköthe), Herrmann, Broda, Flaschina, Benze, Hurt, Schicha

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115