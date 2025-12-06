Für die Turbine Halle II endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Turbine Halle II und 1. SV Sennewitz mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 41 Zuschauer waren auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Richart Alfred Herrmann die Gäste in Führung (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Die Turbine Halle II rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – 1. SV Sennewitz

Turbine Halle II: Umlauft – Müller, Brülls (77. Hayatou), Wehse (57. Dannemann), Anders, Kuske, Everding, Zahn (83. Makosch), Titonis, Kochmann, Braunschweig

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Bukenya, Berner (63. Mähnert), Angermann, Seidewitz (81. Boettcher), Görlitz, Von Cieminski, Bartschek (63. Schmidt), Herrmann (63. Lorenz), Gerlach, Horn

Tore: 0:1 Richart Alfred Herrmann (51.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Frank Sanetra; Zuschauer: 41