Für die SG Reußen endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Halle-Neustadt mit 1:2 (0:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Pascal Barghan für Halle-Neustadt traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Nebay Samuel Teklay der Torschütze (22.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SG Reußen liegt 0:2 zurück – Minute 22

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Reußen erzielen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die SG Reußen rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Herrmann, Drewlo (56. John), Benze, Krüger, Broda, Czaplicki, Gewinner, Besser, Schicha, Flaschina

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (70. Halibei), Tinto, Zuleger, Barghan (60. Stolle), Keunang, Moh, Abdulrahman, Al-Hamdi (73. Shuba), Müller (90. Amadou Narey), Hardt

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20