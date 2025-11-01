Eine Niederlage für den SV Blau-Weiß Dölau II besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den MSV Eisleben mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / haben 48 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau II und dem MSV Eisleben verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Eisleben. Zwei Minuten vor Schluss brachte Oleksandr Bobeliuk die Gäste in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – MSV Eisleben

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Öder, Kretzschmar (60. Wittmann), A. Kleinert (54. M. Klein), Pfeifer (62. Richter), M. Kleinert, Troitzsch, Grimm, Balbach, Ranft (65. Moradi)

MSV Eisleben: Isensee – Beese, Seidemann, Bobeliuk (90. Bloßfeld), Twardy, Shtyrbu, Teske (67. Schotte), Zeugner (46. Behncke), Müller (90. Roos), Eichler, Eckstein

Tore: 0:1 Oleksandr Bobeliuk (88.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Livius Hennig; Zuschauer: 48