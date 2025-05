Der SV Blau-Weiß Dölau II und die SG Reußen haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (0:2).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Mathias Elste, als Nick Broda für Reußen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Broda (38.) erzielt wurde.

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – 38. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Moritz Kleinert/Dölau (57.), gefolgt von Felix Schlegel (SV Blau-Weiß Dölau II) in Minute 78. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 23

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. David Ojo wurde für Anton Kleinert eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Tobias Krieger für Stefan Sandner den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Stefan Sandner, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Landsberger zu entscheiden (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Kleinert, Wirsing (39. Witter), Freund, Schlegel, Grimm (90. Burmeister), Dinter, Hermann, Balbach, Schuh, A. Kleinert (82. Ojo)

SG Reußen: Harre – Benze, Gewinner, Schicha, Besser, Czaplicki, Knorr, Broda, Herrmann, Krieger (82. Sandner), Flaschina

Tore: 0:1 Nick Broda (38.), 0:2 Nick Broda (38.), 1:2 Moritz Kleinert (57.), 2:2 Felix Schlegel (78.), 2:3 Stefan Sandner (90.+4); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Lennox Jäger, Carsten Kreft; Zuschauer: 41