Eine Niederlage für die Turbine Halle II besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. Auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben 41 Zuschauer am Samstag das Match zwischen der Turbine Halle II und dem 1. SV Sennewitz verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Richart Alfred Herrmann die Gäste in Führung (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – 1. SV Sennewitz

Turbine Halle II: Umlauft – Wehse (57. Dannemann), Everding, Kuske, Brülls (77. Hayatou), Anders, Titonis, Braunschweig, Müller, Zahn (83. Makosch), Kochmann

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Görlitz, Gerlach, Bukenya, Angermann, Bartschek (63. Schmidt), Berner (63. Mähnert), Von Cieminski, Seidewitz (81. Boettcher), Herrmann (63. Lorenz), Horn

Tore: 0:1 Richart Alfred Herrmann (51.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Frank Sanetra; Zuschauer: 41