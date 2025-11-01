Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang der SG Reußen ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Reußen und Köthen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:0)-Erfolg für das Team aus Reußen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Marcel Grzegorz Dzwonik (FC Eintracht Köthen) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Köther konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

SG Reußen und FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 83

Unmittelbar darauf gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Landsberger Mannschaft den Sieg zu bescheren (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Schicha, Gewinner, Benze, Besser (78. John), Herrmann, Krüger, Krieger (61. Czaplicki), Schulz, Drewlo, Broda

FC Eintracht Köthen: Friese – Kallenbach, Diawara (51. Winter), Sawaneh, Marschall (86. Al-Ghashm), Räber Cruz (67. Abou), Dzwonik, Finze, Paquo (46. Ishchenko), Passou Bitalounani, Becker (89. Schiesewitz)

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23