Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 glückte dem SV Höhnstedt ein 3:2 (1:0)-Heimsieg über den FC Hettstedt.

Salzatal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Marcel Rickert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hettstedter revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Oliver Bendzko erzielt.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Matz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzataler zu entscheiden (89.). Der SV Höhnstedt hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Schauer, Matz (89. Schüler), Rickert, Schulz, Folter, Dressel, Ruckhardt, Balashov, Behrend, Raase

FC Hettstedt: Honigmann – Krey, Wienholz (68. Uhlig), Mühlenberg, Kosko, Krey (75. Svitiukha), Stein, Doberenz (68. Mussin), Döring, Kemnitz, Bendzko

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96