Am 16 Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem BSV Halle-Ammendorf II ein 2:1 (1:1)-Triumph über den 1. FSV Nienburg.

Halle/MTU. Halle-Ammendorf – Nienburg: Nachdem der BSV Halle-Ammendorf II an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Ronny Schütze, als Tobias Hausdorf für Nienburg traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Nienburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Mario Bohmeyer der Torschütze (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 16

Minute 44 BSV Halle-Ammendorf II und 1. FSV Nienburg im Gleichstand – 1:1

Schon fünf Minuten darauf konnte Justin Thurm (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hallenser Mannschaft erzielen (49.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – 1. FSV Nienburg

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Lindenhahn (57. Schmidt), Schieritz, Beyer (90. Vock), Bohmeyer, Keitel, Walter, Cramer (88. Müller), Thurm (78. Jahnel), Kanditt, Kominek

1. FSV Nienburg: Held – Finze, Kümmel (82. Focke), Schmilorz, Dauch, Schmidt, Hensel (75. Knöfler), Zenker, Günther (69. Lietz), Knop, Hausdorf

Tore: 0:1 Tobias Hausdorf (36.), 1:1 Mario Bohmeyer (44.), 2:1 Justin Thurm (49.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Tobias Kuhnert, Martin Hübner; Zuschauer: 55