Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 glückte dem SSV 90 Landsberg ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SSV 90 Landsberg und FC Eintracht Köthen mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 75 Fußballfans waren im Sportforum live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller (67. Schlesier), Berbig, Stryjakowski, Diallo (61. Madalschek), Wichmann, Hampel (82. Thiel), Darmochwal, Kleeblatt, Dammering, Rappe

FC Eintracht Köthen: Friese – Finze, Kallenbach (70. Sawaneh), Dannenberg (70. Fritsch), Becker, Müller, Paquo, Abou (70. Al-Ghashm), Passou Bitalounani, Marschall (75. Krause), Winter

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75