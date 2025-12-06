Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 glückte dem SV Höhnstedt ein 3:2 (1:0)-Triumph über den FC Hettstedt.

Salzatal/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Marcel Rickert (SV Höhnstedt) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hettstedter revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Oliver Bendzko erzielt.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Matz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzataler zu entscheiden (89.). Der SV Höhnstedt hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Behrend, Raase, Matz (89. Schüler), Balashov, Ruckhardt, Dressel, Schauer, Folter, Rickert, Schulz

FC Hettstedt: Honigmann – Döring, Kemnitz, Wienholz (68. Uhlig), Doberenz (68. Mussin), Bendzko, Stein, Krey (75. Svitiukha), Kosko, Krey, Mühlenberg

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96