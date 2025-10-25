Der FC Eintracht Köthen hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:2 (0:1).

FC Eintracht Köthen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen 1. SV Sennewitz

Köthen/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Mathias Blum mit 0:2 (0:1) gegen Sennewitz geschlagen geben müssen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Andreas Rudolph vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

79. Minute: FC Eintracht Köthen liegt 0:2 zurück

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte John Viany Bukenya (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 2:0 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz. Die Köther sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou (65. Fritsch), Dzwonik, Paquo, Sawaneh (72. Becker), Kallenbach, Passou Bitalounani, Finze, Winter (67. Marschall), Räber Cruz, Diawara

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Schmidt (88. Horn), Boettcher (54. Salomon), Angermann (76. Bartschek), Von Cieminski, Gerlach, Bukenya, Kasten, Berner (46. Herrmann), Lorenz (74. Seidewitz), Görlitz

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40