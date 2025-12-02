Kein Punktgewinn für FC Eintracht Köthen: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Höhnstedt einstecken.

In Minute 22 schoss Kevin Friese das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Spieler Nummer 8 den Ball ins Netz (28.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Vincent Matz den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Höhnstedt sicherte (66.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – SV Höhnstedt

FC Eintracht Köthen: Münzner – Winter, Paquo, Friese (73. Ishchenko), Kallenbach, Dzwonik, Räber Cruz (73. Abou), Finze, Diawara, Passou Bitalounani (58. Arolu), Becker

SV Höhnstedt: Orlamünde – Ruckhardt, Matz, Raase (84. Balashov), Folter, Dressel, Göring, Aschenbach, Rickert, Matz

Tore: 1:0 Kevin Friese (22.), 1:1 (28.), 1:2 Vincent Matz (66.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Karsten Lück; Zuschauer: 31