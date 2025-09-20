Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem FC Halle-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 30 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den FC Hettstedt verabschieden musste.

FC Halle-Neustadt unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen FC Hettstedt

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Steve Hardt. Der Trainer von Halle-Neustadt musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Hettstedt beobachten.

In Minute 13 schoss Tom Wienholz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Hettstedt noch einen drauf: In Minute 78 wurde ein weiteres Tor durch Rico Hoffmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

78. Minute: FC Halle-Neustadt mit 0:2 im Rückstand

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC Hettstedt e.V. kassierte einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der FC Hettstedt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Yurii Kosko (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – FC Hettstedt

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Manga, Abdulrahman, Hardt (46. Halibei), Keunang, Tinto, Barghan (46. Moh), Belay Weldemichael (67. Al-Hamdi), Müller, Zuleger, Teklay

FC Hettstedt: Meinicke – Stein, Prokhorenko (85. Hohmuth), Kemnitz (70. Svitiukha), Wienholz, Kosko, Uhlig (73. Hoffmann), Lettau, Döring, Krey (28. Mühlenberg), Krey

Tore: 0:1 Tom Wienholz (13.), 0:2 Rico Hoffmann (78.), 0:3 Yurii Kosko (90.+3); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Ehrhardt; Zuschauer: 30