Fußball-Landesklasse 5: Am Samstag war der FC Halle-Neustadt gegenüber dem 1. FSV Nienburg machtlos und wurde 1:4 (1:3) besiegt.

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Hagen Wolfram. Der Trainer von Halle-Neustadt musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (1:3)-Niederlage gegen Nienburg beobachten.

In Minute 17 schoss Eddie Kümmel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Nienburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Andreas Knop der Torschütze (21.).

FC Halle-Neustadt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 21

Es sah nicht gut aus für den FC Halle-Neustadt. In Minute 28 gelang es Spieler Nummer 19 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Andreas Knop traf für Nienburg in Minute 42. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kümmel (Nienburg) den Ball erneut über die Linie bringen (66.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 75 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – 1. FSV Nienburg

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Tinto, Ali Yusuf, Keunang, Halibei (61. Dosky), Zuleger, Trolli, Kalalib Alshabi (46. Hamkou), Müller, Batonon, Hardt (72. Rasimov)

1. FSV Nienburg: Held – Finze (63. Hensel), Zenker, Kümmel (90. Brauer), Knop (82. Knöfler), Schmilorz, Hausdorf, Dauch (77. Ebeling), Lietz (90. Günther), Neumeister, Schmidt

Tore: 0:1 Eddie Kümmel (17.), 0:2 Andreas Knop (21.), 1:2 Axmed Ali Yusuf (28.), 1:3 Andreas Knop (42.), 1:4 Eddie Kümmel (66.); Zuschauer: 27