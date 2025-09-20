Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem FC Halle-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 30 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den FC Hettstedt geschlagen geben musste.

FC Halle-Neustadt verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen FC Hettstedt

Halle/MTU. Vor 30 Zuschauern hat sich das Team von Steve Hardt mit 0:3 (0:1) gegen Hettstedt geschlagen geben müssen.

Tom Wienholz (FC Hettstedt e.V.) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hettstedter legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Rico Hoffmann der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

FC Halle-Neustadt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 78

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hettstedt e.V. kassierte einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der FC Hettstedt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Yurii Kosko (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – FC Hettstedt

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang, Hardt (46. Halibei), Abdulrahman, Zuleger, Belay Weldemichael (67. Al-Hamdi), Müller, Tinto, Manga, Teklay, Barghan (46. Moh)

FC Hettstedt: Meinicke – Krey, Stein, Prokhorenko (85. Hohmuth), Döring, Lettau, Uhlig (73. Hoffmann), Krey (28. Mühlenberg), Kosko, Wienholz, Kemnitz (70. Svitiukha)

Tore: 0:1 Tom Wienholz (13.), 0:2 Rico Hoffmann (78.), 0:3 Yurii Kosko (90.+3); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Ehrhardt; Zuschauer: 30