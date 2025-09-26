Dem FC Hettstedt gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Hettstedt/MTU. In einer überraschenden Wende hat der FC Hettstedt nach einem deutlichen Rückstand den SV Romonta 90 Stedten mit einem 4:1 (2:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Felix Prenz (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Yehor Prokhorenko den Ball ins Netz (26.).

1:1 im Duell zwischen FC Hettstedt und SV Romonta 90 Stedten – 26. Minute

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der FC Hettstedt e.V. kassierte noch einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach Anpfiff gelang es Jason Phillipp Lettau, den Ball ins Netz zu befördern (72.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – Prokhorenko (83. Hohmuth), Kemnitz (86. Walter), Svitiukha (18. Doberenz), Lettau, T. L. Krey (81. Vollmann), Kosko, M. Krey, Stein, Döring, Wienholz

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Bielig (59. Thomas), Grünhage, Höher, Böttger, Prenz, Kaschperk, Lindau, Siedler (59. Merker), Schrötter (59. Berger), Nachtwein

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42