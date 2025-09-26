Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der FC Hettstedt vor 42 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Felix Prenz für Stedten traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Yehor Prokhorenko den Ball ins Netz (26.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der FC Hettstedt e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Jason Phillipp Lettau, den Ball ins Netz zu befördern (72.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – Döring, T. L. Krey (81. Vollmann), Kemnitz (86. Walter), Kosko, Prokhorenko (83. Hohmuth), M. Krey, Stein, Lettau, Svitiukha (18. Doberenz), Wienholz

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Prenz, Schrötter (59. Berger), Böttger, Höher, Lindau, Kaschperk, Grünhage, Bielig (59. Thomas), Siedler (59. Merker), Nachtwein

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42