Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der FC Hettstedt vor 42 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Hettstedt/MTU. Im Spiel zwischen Hettstedt und Stedten am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (2:1)-Erfolg für das Team aus Hettstedt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Felix Prenz (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Mansfelder konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Yehor Prokhorenko der Torschütze (26.).

1:1 für FC Hettstedt und SV Romonta 90 Stedten – 26. Minute

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Hettstedt e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

27 Minuten nach der Pause konnte Jason Phillipp Lettau (Hettstedt) den Ball über die Linie bringen (72.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – M. Krey, Lettau, Wienholz, Svitiukha (18. Doberenz), Stein, Prokhorenko (83. Hohmuth), Kosko, Kemnitz (86. Walter), Döring, T. L. Krey (81. Vollmann)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler (59. Merker), Nachtwein, Lindau, Prenz, Höher, Schrötter (59. Berger), Grünhage, Kaschperk, Bielig (59. Thomas), Böttger

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42