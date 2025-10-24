Klar unterlegen zeigte sich der FC Hettstedt in der Auseinandersetzung gegen den MSV Eisleben letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcel Gürtler. Der Trainer von Hettstedt musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Eisleben beobachten.

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oleksandr Bobeliuk den Ball ins Netz.

Minute 38: FC Hettstedt mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oliver Bendzko wurde für Robert Pascal Kemnitz eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Yan Shtyrbu für Tom Christian Seidemann und John Beese für Jason Behncke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

30 Minuten nach der Pause konnte Tom Christian Seidemann (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Der FC Hettstedt rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – J. P. Lettau, Kemnitz (61. Bendzko), Hoffmann, Wienholz, Svitiukha, Prokhorenko (46. Mussin), M. Krey, Kosko, Uhlig (83. T. Lettau), T. L. Krey

MSV Eisleben: Isensee – Aßmann, Teske, Bobeliuk (76. Rische), Dimespyra, Eckstein, Müller (67. Roos), Beese (55. Behncke), Shtyrbu (55. Seidemann), Twardy, Blankenburg (67. Zeugner)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210