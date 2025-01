Ergebnis 12. Spieltag Haushohe 0:5-Schlappe für Nietlebener SV Askania 09 im Spiel gegen SSV 90 Landsberg

Klar unterlegen zeigte sich der Nietlebener SV Askania 09 in der Partie gegen den SSV 90 Landsberg am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).