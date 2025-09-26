Fußball-Landesklasse 5: An diesem Freitag hat der SV Blau-Weiß Dölau II im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den FC Eintracht Köthen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Alhassana Diawara (FC Eintracht Köthen) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (10.). Die Köther legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Marcel Grzegorz Dzwonik der Torschütze (17.).

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 17

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Robert Völkner. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Finn Kallenbach, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu festigen (74.). Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter (46. Dinter), Lindenhahn, Öder, Troitzsch, A. Kleinert, Dragon (60. Ranft), Balbach, Wittmann, M. Kleinert

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik (90. Al-Ghashm), Finze, Becker, Paquo, Kallenbach, Marschall (65. Fritsch), Ishchenko (87. Abou), Winter (76. Dannenberg), Räber Cruz, Diawara (36. Passou Bitalounani)

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30