Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Dölau II auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen die SG Reußen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Helene Schmalfeld hat am Samstag vor 27 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Treffer einstecken müssen. Die Partie endete 1:5 (0:2).

Alexander Benze (SG Reußen) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Kevin Schicha erzielt.

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück – Minute 38

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SG Reußen musste noch einmal Gelb hinnehmen.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Benze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 auszubauen (81.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Wittmann (56. Richter), Lindenhahn, Klaus, Troitzsch, Grimm (75. Werdan), M. Klein, Balbach, Kleinert

SG Reußen: Harre – Gewinner, Schulz, Besser (86. Flegel), Herrmann, Broda, Czaplicki (68. John), Schicha, Grobstich (80. Krieger), Benze, Flaschina

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27