Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Dölau II auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den FC Eintracht Köthen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Alhassana Diawara für Köthen traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (10.). Die Köther legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Marcel Grzegorz Dzwonik der Torschütze (17.).

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück – Minute 17

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Kallenbach (Köthen) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 5:1 gingen die Köther als Sieger vom Platz. Die Hallenser sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – A. Kleinert, Wittmann, Troitzsch, Lindenhahn, Richter (46. Dinter), Öder, Dragon (60. Ranft), M. Kleinert, Balbach

FC Eintracht Köthen: Friese – Ishchenko (87. Abou), Diawara (36. Passou Bitalounani), Finze, Paquo, Dzwonik (90. Al-Ghashm), Räber Cruz, Winter (76. Dannenberg), Marschall (65. Fritsch), Kallenbach, Becker

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30