Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

In Minute 20 schoss Alexander Benze das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 38 wurde das zweite Tor durch Kevin Schicha erzielt.

38. Minute: SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SG Reußen kassierte noch einmal Gelb.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Schon vier Spielminuten darauf konnte Benze (Reußen) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:1 verließen die Landsberger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Lindenhahn, Wittmann (56. Richter), Kleinert, M. Klein, Grimm (75. Werdan), Balbach, Klaus

SG Reußen: Harre – Schicha, Broda, Schulz, Besser (86. Flegel), Gewinner, Benze, Grobstich (80. Krieger), Herrmann, Flaschina, Czaplicki (68. John)

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27