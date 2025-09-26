Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den FC Eintracht Köthen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 30 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Helene Schmalfeld hat am Freitag vor 30 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Alhassana Diawara für Köthen traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (10.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Marcel Grzegorz Dzwonik (17.) erzielt wurde.

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 17

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

29 Minuten nach der Pause konnte Finn Kallenbach (Köthen) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 5:1 gingen die Köther als Sieger vom Platz. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dragon (60. Ranft), M. Kleinert, Öder, Balbach, Richter (46. Dinter), A. Kleinert, Wittmann, Lindenhahn, Troitzsch

FC Eintracht Köthen: Friese – Kallenbach, Paquo, Diawara (36. Passou Bitalounani), Marschall (65. Fritsch), Ishchenko (87. Abou), Winter (76. Dannenberg), Räber Cruz, Finze, Becker, Dzwonik (90. Al-Ghashm)

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30